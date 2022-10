Cepljenje po mnenju udeležencev pogovora učinkovito orodje proti pnevmokoknim okužbam

Ljubljana, 25. oktobra - Pnevmokokne okužbe so v našem okolju, bolniki še vedno umirajo in učinkovito orodje proti tem okužbam je cepljenje, so poudarili na spletnem pogovoru STAkluba na temo pnevmokoknih okužb. Priporočajo, da bi to možnost glede na to, da se po novem lahko brezplačno cepijo tudi kronični bolniki in starejši od 65 let, izkoristilo čim več ljudi.