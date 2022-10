Predsednik Pahor pred dnevom suverenosti o spominu na boj za slovensko osamosvojitev

Brežice, 24. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je na predvečer dneva suverenosti na osrednji posavski proslavi na gradu Brežice med drugim izrazil hvaležnost veteranom za vlogo, ki so jo opravljali v času slovenske osamosvojitve in desetdnevne vojne. Izpostavil je tudi nekaj vzporednic med preteklostjo in sedanjimi spopadanjem s posledicami vojne v Ukrajini.