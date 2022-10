Eurobarometer: Evropejci zaskrbljeni zaradi onesnaženosti zraka

Bruselj, 24. oktobra - Evropejci in Evropejke so zaskrbljeni zaradi učinka onesnaženosti zraka na zdravje in okolje. Večina jih meni, da morajo predstavniki industrije, javni organi in delodajalci storiti več za izboljšanje kakovosti zraka ter da je treba okrepiti standarde EU na tem področju, je pokazala raziskava Eurobarometer.