Vrhovno sodišče: Delavci migranti do zmanjšanja davčne osnove za stroške prevoza upravičeni brez dodatnih pogojev

Ljubljana, 24. oktobra - Delavci, zaposleni pri delodajalcih v tujini, so po razsodbi Vrhovnega sodišča kot slovenski davčni zavezanci upravičeni do zmanjšanja davčne osnove od dohodkov iz delovnega razmerja za stroške prevoza na delo v tujino in nazaj. Vsaki dodatni pogoji za upoštevanje teh stroškov niso skladni z ustavo, so presodili vrhovni sodniki.