Nagrada Igorja Zabela umetnostni zgodovinarki Bojani Pejić

Ljubljana, 24. oktobra - Nagrado Igorja Zabela za kulturo in teorijo prejme umetnostna zgodovinarka in kuratorka Bojana Pejić, ki je pomembno zaznamovala pogled na povojno umetnost vzhodne Evrope, je zapisala žirija. Dobitnice štipendij Igorja Zabela pa so Oksana Briukhovetska, Alina Serban in Antonina Stebur. Slavnostna podelitev priznanj bo 18. novembra v Cukrarni.