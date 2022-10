Policisti ponovno opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš

Ljubljana, 23. oktobra - Policisti ponovno opozarjajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Tak je denimo petkov primer iz okolice Borovnice, ko sta neznanca iz stanovanjske hiše odtujila nakit v vrednosti nekaj tisoč evrov. Žrtve so predvsem starejši občani.