Raziskava NIJZ: Med cepljenimi proti covidu-19 prevladujeta upanje in olajšanje, med necepljenimi dvom in jeza

Ljubljana, 21. oktobra - Na NIJZ so v 20. valu spletne raziskave o vplivu pandemije covida-19 na življenje ljudi ugotovili, da med vprašanimi, ki so bili cepljeni proti covidu-19, prevladujeta čustvi upanje in olajšanje, med necepljenimi pa dvom in jeza. Med trenutno veljavnimi epidemiološkimi priporočili vprašani največ podpore namenjajo priporočilu prezračevanja.