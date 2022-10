Na kongresu ginekologov in porodničarjev Slovenije tudi o novih trendih diagnostike in zdravljenja

Ljubljana, 21. oktobra - V Ljubljani se zaključuje šesti kongres ginekologov in porodničarjev Slovenije, na katerem so strokovnjaki predstavili svoje delo in izkušnje ter osvetlili nove trende na področju diagnostike in zdravljenja v ginekologiji in porodništvu. Kot so izpostavili, so dolžni še naprej razvijati stroko in kakovostno skrbeti za reproduktivno zdravje žensk.