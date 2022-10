Muzikal o Michaelu Jacksonu spomladi 2024 prihaja v London

London, 22. oktobra - Novi muzikal o Michaelu Jacksonu, ki so ga v New Yorku tako pohvalili kot kritizirali, med drugim zaradi "sanitetnega" pristopa do pevčevega življenja, bo spomladi 2024 na ogled v Londonu. Muzikal z naslovom MJ the Musical temelji na glasbenikovi turneji Dangerous v letih 1992/93 in je prejel štiri nagrade tony.