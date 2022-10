UNHCR načrtuje nadaljnjo pomoč Ukrajincem pri soočanju z zimo

Berlin, 21. oktobra - Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) želi pomagati ljudem v Ukrajini preživeti prihajajočo zimo. Kot je povedala visoka predstavnica UNHCR Kelly Clements, so v državi preuredili 390 javnih zgradb, kjer je zdaj na voljo 109.000 postelj za tiste, ki so v spopadih izgubili domove ali so bili ti močno poškodovani.