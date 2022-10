Vlada imenovala nove nadzornike Slovenskih državnih gozdov

Ljubljana/Kočevje, 20. oktobra - Vlada je danes iz nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi pred potem mandata odpoklicala Branko Neffat, Aljoza Kovšeta in Dragico Vrkič Kozlan. V nadzorni svet je kot predstavnika ustanoviteljice imenovala Alojza Burjo in Andrejo Košir, so sporočili po dopisni seji vlade.