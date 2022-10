Na celjskem sejmišču prvi sejem pompoznih dogodkov

Celje, 22. oktobra - Na celjskem sejmišču bo danes in v nedeljo potekal prvi sejem pompoznih dogodkov (Pomp). Gre za nadaljevanje in nadgradnjo sejma Poroka, ki so ga nazadnje pripravili leta 2019. V družbi Celjski sejem so se odločili, da sejem popestrijo in razširijo tako, da mu dodajo vse najpomembnejše in najbolj zabavne dogodke.