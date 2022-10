Krajčič z lovsko zvezo o upravljanju različnih vrst divjadi

Ljubljana, 20. oktobra - Državni sekretar Darij Krajčič in vodstvo Lovske zveze Slovenije (LZS) sta danes naslovila več perečih problematik v lovstvu. Med aktualnimi temami so lovci izpostavili predvsem problematiko upravljanja različnih vrst divjadi ter možnosti za izboljšanje monitoringa divjadi. Krajčič je med drugim napovedal novelo zakona o divjadi in lovstvu.