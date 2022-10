Kumer v Luki Koper o aktualnih izzivih in priložnostih

Koper, 20. oktobra - Minister za infrastrukturo Bojan Kumer se je danes mudil v Luki Koper, kjer ga je vodstvo družbe seznanilo z izzivi in naložbami, ki jih izvajajo v pristanišču. "Veseli me, da je uprava dejansko ukrepala in se že pred krizo dobro pripravila na razmere, da obvladuje tveganja in da so pripravljeni na prihodnje izzive," je dejal Kumer.