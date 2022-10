Lufthansa in Fraport s skupnim podjetjem za razvoj frankfurtskega letališča

Frankfurt, 20. oktobra - Nemški letalski prevoznik Lufthansa in upravljalec frankfurtskega letališča Fraport sta danes razkrila novo skupno podjetje, imenovano FraAlliance. S pomočjo te družbe naj bi Lufthansa in Fraport izboljšala kakovost produktov in storitev na letališču v Frankfurtu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.