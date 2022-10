Slovenska himalajska odprava uspešno na Himlung

Katmandu, 20. oktobra - Slovenska jubilejna himalajska odprava ob 60-letnici Fakultete za šport in 100-letnici Univerze v Ljubljani je uspešno izpolnila svoj cilj. Osvojila je Himlung, 7128 metrov visoki himalajski vrh na meji med Nepalom in Tibetom, sta sporočila vodja odprave Stojan Burnik in njen član Viki Grošelj.