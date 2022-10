Liffe v 33. izvedbi pred občinstvom v živo, z nekaj celovečerci tudi prek spleta

Ljubljana, 20. oktobra - Po dveh pandemičnih letih se bo Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) v 33. izvedbi, ki bo potekala med 9. in 20. novembrom, v celoti vrnil pred občinstvo, nekaj filmov bo na ogled tudi v sistemu videa na daljavo. Programski direktor Simon Popek je v obširnem in raznolikem programu napovedal 90 celovečernih in okoli 30 kratkih filmov.