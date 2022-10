Z vesoljskim teleskopom James Webb fotografirali "stebre stvarstva"

Washington, 20. oktobra - Znanstveniki so s pomočjo vesoljskega teleskopa James Webb posneli fotografijo "stebrov stvarstva", ogromnih oblakov plina in prahu, v katerih nastajajo številne zvezde. Ta prizor so posneli že večkrat, med drugim s teleskopom Hubble leta 1995 in 2014, sedaj pa je zmogljivejši teleskop James Webb omogočil nov pogled nanj.