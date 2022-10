V Šolskem centru Celje simpozij Marija Terezija, na pomoč

Celje, 20. oktobra - V Šolskem centru Celje bo danes in v petek potekal simpozij Marija Terezija, na pomoč. Na njem bodo pedagoški delavci iz vse Slovenije razmišljali in predstavljali dobre prakse poučevanja v današnjem svetu, polnem zahtevnejših in kompleksnih nalog, spregovorili bodo tudi o finančni pismenosti, podjetnosti in zasvojenosti s tehnologijo.