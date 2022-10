Evropski parlament za razširitev mreže električnih polnilnih postaj za avtomobile

Strasbourg, 19. oktobra - Evropski parlament je danes sprejel stališče o osnutku novih pravil, katerih namen je razširiti mrežo polnilnih postaj za avtomobile, tovornjake, vlake in letala na električni in vodikov pogon v EU. Električne polnilne postaje za avtomobile bi morale biti do leta 2026 na voljo na vsakih 60 kilometrov, menijo evropski poslanci.