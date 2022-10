Festival angažiranega pisanja Itn. bo tudi letos nakazoval možnosti drugačnega sveta

Ljubljana, 19. oktobra - Na Vodnikovi domačiji bo v soboto in nedeljo potekal 6. Festivala angažiranega pisanja Itn.. Po besedah glavne koordinatorke programske ekipe festivala Nike Kovač na festivalu "na majhnem prostoru odpirajo velika vprašanja in nakazujejo možnosti drugačnega sveta". Med drugim so na programu pogovori, predavanja, menjalnica poezije in koncert.