Loški muzej z retrospektivo ilustracij zaznamuje stoletnico rojstva Iveta Šubica

Škofja Loka, 19. oktobra - Ob stoti obletnici rojstva slikarja Iveta Šubica Loški muzej Škofja Loka drevi ob 18. uri v galeriji na Loškem gradu odpira retrospektivno razstavo Šubičevih knjižnih ilustracij in umetnikovega kulturnega angažmaja. Razstava z naslovom Ive Šubic - ilustrator in kulturni delavec bo na ogled do 7. maja prihodnje leto.