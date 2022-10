Plod suženjskega dela v Braziliji tudi na evropskih trgovskih policah

Ljubljana, 18. oktobra - Suženjsko delo in sporne okoljske prakse zaznamujejo pomemben del proizvodnje hrane v Braziliji. Produkti, ki so rezultat tovrstnih spornih poslovnih praks, so prisotni tudi na evropskih in slovenskih trgovskih policah. Potrošniki morajo zahtevati več preglednosti, menita brazilska aktivista Carlos Eduardo Silva in Natalia Suzuki.