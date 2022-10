Umar jeseni opaža upad porabe energentov

Ljubljana, 18. oktobra - Večina podjetij je septembra pričakovala zmanjšanje proizvodnje do konca leta. To nakazuje tudi poraba elektrike, ki je bila prejšnji mesec precej nižja kot v enakem obdobju lani. V zadnjih mesecih je bila precej nižja tudi poraba zemeljskega plina, kar na Umarju tako kot pri elektriki povezujejo s podražitvami in manjšo rabo energentov.