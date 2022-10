Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 10)

Ljubljana, 17. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o prihajajočih predsedniških volitvah in ob tem predstavile kandidate, ki se potegujejo za najvišji položaj v državi. Agencije so se dotaknile tudi medsebojnih obiskov ministrov Severne Makedonije in Slovenije ter Mednarodne komisije za kitolov (IWC), ki se je danes sestala v Portorožu.