V novi koncertni sezoni DSS številne novitete slovenskih skladateljev

Ljubljana, 17. oktobra - V Društvu slovenskih skladateljev (DSS) so za novo koncertno sezono pripravili ambiciozen spored skladb domačih in tujih ustvarjalcev. Prisluhniti bo mogoče 50 novitetam slovenskih skladateljic in skladateljev. Cikel Koncertni atelje, ki ima še dolgo tradicijo, bo 26. oktobra uvedel koncert Zorana Markovića.