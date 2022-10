Arhivsko društvo bo podelilo Aškerčevo nagrado in priznanji

Ljubljana, 20. oktobra - Arhivsko društvo Slovenije bo opoldne podelilo Aškerčevo nagrado in priznanji za zadnji dve leti, ki jih bienalno podeljuje za posebne dosežke na področju arhivistike in popularizacije arhivske dejavnosti. Nagrado za življenjsko delo bo prejel Vladimir Kološa, priznanji pa Danijela Juričić Čargo in Lilijana Žnidaršič Golec ter Mojca Horvat.