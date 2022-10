EU in države jugovzhodne Azije z novim sporazumom o zračnem prevozu

Bruselj, 17. oktobra - EU in Združenje držav jugovzhodne Azije sta danes podpisala celovit sporazum o zračnem prevozu, ki nadgrajuje pravila in standarde za lete. Sporazum, ki nadomešča več kot 140 dvostranskih sporazumov, določa enake konkurenčne pogoje, prinesel pa naj bi nove priložnosti za zračni promet in gospodarske koristi za obe strani, so sporočili iz Bruslja.