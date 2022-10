Primerjalne platforme Bruselj opozarjajo na Googlovo zlorabo tržnega položaja

Bruselj, 17. oktobra - Skupina Heureka, pod okrilje katere sodi tudi platforma za primerjalno spletno nakupovanje Ceneje.si, in druge tovrstne evropske platforme so v odprtem pismu Evropsko komisijo pozvale, naj sprejme potrebne ukrepe in zaustavi Googlovo zlorabo prevladujočega položaja na trgu. Ameriški tehnološki velikan je bil v preteklosti zaradi tega že kaznovan.