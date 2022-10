Pobuda za uvedbo predmeta Prva pomoč in zdravje v šolski program

Ljubljana, 17. oktobra - Ob mednarodnem dnevu oživljanja so štiri nevladne organizacije - Slovenski reanimacijski svet pri Slovenskem združenju za urgentno medicino, Iniciativa za AED, Zveza Lions klubov, distrikt 129, Slovenija in Rdeči križ Slovenije na ministrstvo za izobraževanje vložile pobudo za uvedbo predmeta Prva pomoč in zdravje v šolski program.