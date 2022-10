Občine v številkah: Največ avtomobilov imajo v Trzinu, najstarejše v Kanalu ob Soči

Ljubljana, 29. oktobra - Največ avtomobilov na 1000 prebivalcev so imeli lani med slovenskimi občinami v Trzinu, kjer poleg tega vozijo v povprečju daleč najmlajše jeklene konjičke. Najstarejše avtomobile so imeli lani v občini Kanal ob Soči, v povprečju starejše od 13 let, kažejo podatki statističnega urada.