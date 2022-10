Delo o zadnji etapi predsedniške tekme (17. 10.)

Ljubljana, 16. oktobra - Suzana Kos v komentarju Pred ciljno črto piše o zadnji etapi predsedniške tekme. Do volitev je še šest dni, v ospredju pa so trije kandidati. Anže Logar močno vodi, sledita skoraj izenačena Nataša Pirc Musar in Milan Brglez. Avtorica piše, da bi Brglezu pri preboju v drugi krog lahko pomagal predvsem medijski angažma premierja Roberta Goloba.