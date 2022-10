Teš začasno izklopili iz omrežja

Šoštanj, 15. oktobra - Termoelektrarno Šoštanj (Teš) so v petek začasno izklopili iz omrežja. Holding Slovenske elektrarne (HSE), katerega del je Teš, je namreč ocenil, da so cene na trgu nekoliko padle ter da lahko trenutno proizvede dovolj elektrike in je smotrno s premogom varčevati za zimske mesece.