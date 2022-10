Na seji ESS podpora uskladitvi minimalne plače

Ljubljana, 14. oktobra - Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so se danes seznanili z najnovejšo višino minimalnih življenjskih stroškov in soglašali, da se mora njihovi rasti prilagoditi tudi znesek minimalne plače. Tega bo minister za delo še določil, znašal pa bo najmanj 804 evre neto. Toda sindikati in delodajalci niso enotni glede časovnice uskladitve.