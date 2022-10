Na Slovenskih regionalnih dnevih 2022 o izzivih nove finančne perspektive

Ptuj, 14. oktobra - Na Ptuju se danes zaključujejo Slovenski regionalni dnevi 2022, na katerih so udeleženci med drugim razpravljali o spremembah kot priložnostih za regionalni razvoj, novi evropski finančni perspektivi in regionalnem razvoju države do leta 2027. Drugega dne simpozija sta se udeležila tudi ministra Aleksander Jevšek in Matjaž Han.