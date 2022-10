Ministrstvo razmišlja o vzpostavitvi stalne sheme skrajšanega delovnega časa

Ljubljana, 14. oktobra - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razmišljajo o vzpostavitvi stalne sheme skrajšanega delovnega časa. Trenutno pripravljajo analitično podlago in med drugim s spletno anketo zbirajo mnenja deležnikov na trgu dela o tej shemi. Anketa je odprta do 24. oktobra, je objavilo ministrstvo.