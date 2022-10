Američani 8. novembra na kongresne volitve sredi predsedniškega mandata

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

New York, 16. oktobra - Ameriški volivci bodo 8. novembra na volitvah sredi predsedniškega mandata volili zvezne senatorje in kongresnike pa tudi guvernerje zveznih držav in druge uradnike na ravneh zveznih držav ter lokalnih skupnostih. V ospredju zanimanja je tekma med demokrati in republikanci za prevlado v zveznem kongresu.