Rebalans proračuna nekaj več denarja prinaša tudi Slovencem v zamejstvu in po svetu

Ljubljana, 13. oktobra - Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je na današnji nujni seji danes obravnavala predlog sprememb proračuna za leto 2023 in predlog proračuna za leto 2024, ki predvidevata rast sredstev za delovanje urada. Do rebalansa je bil kritičen Jože Tanko (SDS), ki je mnenja, da bi morala vlada temu resorju nameniti več sredstev.

Minister Matej Arčon, ki vodi vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, se seje zaradi ostalih obveznosti ni udeležil, zato je predloge proračunov predstavila državna sekretarka Vesna Humar.

Kot je pojasnila, vlada v rebalansu za leto 2023 uradu namenja 11.379.000 evrov, kar je po njenih besedah 6,18 odstotka več kot letos. Gre sicer za 79.000 evrov več sredstev kot je bilo sprva predvideno v proračunu za 2023.

Rast je predvidena tudi za leto 2024, ko bo urad iz proračuna prejel 11.580.000 evrov oz. osem odstotkov več kot leta 2022.

Do rebalansa je bil kritičen poslanec SDS Jože Tanko, ki je izpostavil, da ta uradu namenja premalo denarja, kar je označil za nesorazmerno rast v primerjavi s celovitim rebalansom, ki predvideva za 25 odstotkov višje odhodke. V tem kontekstu je porast sredstev, ki bodo namenjene Slovencem v zamejstvu in po svetu, označil za "minoren skok".

Humarjeva je izpostavila, da želi urad obstoječe dejavnosti nadgraditi z dodatnim poudarkom na mlade in gospodarsko sodelovanje s Slovenci v tujini ter na ohranjanje in učenje slovenskega jezika v tujini. Kot je poudarila, pri delovanju slovenskih organizacij po svetu ni toliko težava v financah kot v pomanjkanju zainteresiranih posameznikov.

Kot je pojasnila, urad Slovencem v tujini pomaga tudi z interventnimi sredstvi, pripravljeni pa so tudi na učinke podražitev, ki jih bodo izkusila društva, ki upravljajo z lastnimi nepremičninami.

V predlogu sprememb proračuna za leto 2023 vlada sicer načrtuje 16,7 milijarde evrov odhodkov, kar je 25 odstotkov več, kot je zapisano v proračunu za prihodnje leto, ki ga je DZ sprejel novembra lani pod prejšnjo vlado. Leta 2024 se bodo odhodki po teh načrtih znižali za 7,1 odstotka in vsi proračunski porabniki bodo imeli na voljo 15,5 milijarde evrov.

Med ministrstvi se v primerjavi z veljavnim proračunom najbolj povečujejo sredstva za ministrstvo za zdravje, in sicer za 77 odstotkov. Visoko povečanje proračunskih sredstev je predvideno tudi za ministrstva za finance (+ 49 odstotkov), gospodarski razvoj in tehnologijo (+ 44,3 odstotka), okolje in prostor (+ 34,4 odstotka), zunanje zadeve (+ 25 odstotkov) ter delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (+ 22,9 odstotka).

Preostalim ministrstvom se sredstva povečujejo za po nekaj odstotkov, izjema sta ministrstvi za javno upravo in pravosodje, ki bosta po predlogu sprememb prihodnje leto prejeli 5,7 oz. 1,8 odstotka manj denarja, kot je določeno zdaj.