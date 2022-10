Generalna skupščina ZN odločno zavrnila rusko priključitev ukrajinskih ozemelj

New York, 12. oktobra - Generalna skupščina ZN je sprejela resolucijo, ki zavrača ruske lažne referendume za priključitev ukrajinskih ozemelj ter zahteva konec agresije proti suvereni in neodvisni članici ZN. Za resolucijo je glasovalo 143 članic, pet jih je bilo proti, 35 pa vzdržanih. To je četrta resolucija Generalne skupščine ZN od ruskega napada na Ukrajino.