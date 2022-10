Na posvetu o nujnosti naslavljanja vzrokov za energetsko krizo

Ljubljana, 12. oktobra - Draginja je kompleksna kriza, za rešitev katere bo poleg takojšnjih ukrepov za blažitev posledic nujno nasloviti tudi vzroke zanjo, so poudarili na okrogli mizi o draginji in ukrepih zoper njo. Potreba po državni regulaciji zaradi kriz spreminja odnos med državo in kapitalom.