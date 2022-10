Gozdarska inšpekcija opozarja na intenziven napad podlubnikov na smreke

Ljubljana, 12. oktobra - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opozarja na intenziven napad podlubnikov na smreke izven gozda, tudi v naseljih. Kot so pojasnili, gre za posledico izjemno toplega in sušnega vremena v letošnjem letu v precejšnjem delu države. Lastnike pozivajo, naj drevesa opazujejo in v primeru napada podlubnikov izvedejo sečnjo.