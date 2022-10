Osnutek uredbe o energetski revščini čaka na vladno obravnavo

Ljubljana, 11. oktobra - Osnutek uredbe o energetski revščini po končani javni obravnavi čaka na obravnavo na vladi. Namen uredbe je prispevati k bolj kakovostnemu načrtovanju in izvajanju energetske in socialne politike na področju energetske revščine in s tem k pravičnemu prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo in trajnostno gospodarstvo, je razvidno iz osnutka.