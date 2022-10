Aktiviran spletni kalkulator za izračun energetskega dodatka

Ljubljana, 11. oktobra - Ministrstvo za delo je danes na spletni strani gov.si aktiviralo spletni kalkulator, na katerem si lahko posamezniki izračunajo, ali so upravičeni do energetskega dodatka in v kakšni višini. "Ciljamo na približno 60.000 najrevnejših gospodinjstev v Sloveniji," je na predstavitvi kalkulatorja v Ljubljani dejal resorni minister Luka Mesec.