Nova urbana oprema in igrala oživili ponudbo Mariborskega Pohorja

Maribor, 10. oktobra - Na Mariborskem Pohorju so v sklopu projekta Doživetja Bolfenk nadgradili vsebine, s katerimi so obogatili ponudbo priljubljene pohodniške in izletniške točke nad štajersko prestolnico in jo naredili še bolj zanimivo za vse, ki jih zanimajo narava in kulturna dediščina ter kakovostno preživljanje prostega časa.