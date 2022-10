Prvi nadzornik Darsa po novem Andrej Šušteršič

Ljubljana, 10. oktobra - Prvi nadzornik Darsa bo Andrej Šušteršič, so na petkovi seji nadzornega sveta upravljavca avtocestnega omrežja soglasno odločili nadzorniki. Za njegovega namestnika so imenovali Metoda Dragonjo, je družba danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze. Nadzorniki so imenovali tudi člane v tri komisije nadzornega sveta.