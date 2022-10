Telekom Slovenije zaznava rekordno število kibernetskih napadov

Ljubljana, 10. oktobra - Število kibernetskih in varnostnih incidentov se še naprej povečuje, so ob evropskem mesecu kibernetske varnosti opozorili v operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije. Podjetje je v zadnjem letu obravnavalo 22 odstotkov več kibernetskih napadov kot leto pred tem, ki je bilo po številu napadov rekordno, so zapisali.