Na sojenju nekdanjim vodilnim v Mipu in Prašičereji Podgrad o domnevni zlorabi položaja

Maribor, 10. oktobra - Na mariborskem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje nekdanjima vodilnima v družbi Mip Marku Volku in Martinu Kovaču ter nekdanjemu direktorju Prašičereje Podgrad Ivanu Mlinariču zaradi domnevne zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti. Kot priče so zaslišali nekdanje uslužbence Zavoda RS za blagovne rezerve in vpletenih podjetij.