Ob svetovnem dnevu brezdomstva opomniki na nevidnost brezdomcev

Ljubljana, 10. oktobra - Brezdomnost je bila in bo tudi nadalje sestavni del družbe, v času po epidemiji pa je še posebej izrazita in preslišana, ob današnjem svetovnem dnevu brezdomstva opozarjajo v društvu Brezdomni - do ključa. Skupaj z društvom Kralji ulice bodo dan obeležili tudi s slovesno namestitvijo spominske ploščice na klopco v Miklošičevem parku.