Van der Bellen: Zeleni in proevropski predsednik ostaja na čelu Avstrije

pripravila Jasna Vrečko

Dunaj, 9. oktobra - V Hofburgu, uradni rezidenci avstrijskega predsednika, ostaja 78-letni Alexander Van der Bellen. Volivci so mu danes že v prvem krogu namenili več kot 55 odstotkov glasov. Nekdanji dolgoletni vodja avstrijskih Zelenih velja za zagovornika združene Evrope. V kampanji je stavil na ljubezen do domovine in v zadnjih mesecih zaostril stališča do Rusije.