Kranj, 8. oktobra - V Majdičevem mlinu v Kranju je danes popoldne znova prišlo do požara, ki pa so ga gasilci kmalu pogasili. Okoliščine kažejo na samovžig, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Zaradi ponovnega vžiga je bila nekaj časa zaprta Ljubljanska cesta v Kranju.